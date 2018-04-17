1. Создать интернет-магазин по готовому шаблону 2. Скопировать дизайн с pudra.ru и посадить на (Wordpress/Opencart) 3. Весь функционал должен сохраниться как на pudra.ru ТЗ вышлю исполнителю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
интернет магазин сумок
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