Редизайн сайта на Prestashop 1.6

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки180 просмотров
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Существует сайт http://artaius.ru работающий на Prestashop 1.6, сделанный на дефолтном модифицированном шаблоне.

Задача - перетянуть дизайн с новых макетов и адаптировать его под специфику этой cms. 

Функционал существующего сайта должен сохраняться, видоизменяться и адаптироваться. В макетах не предусмотрены все случаи взаимодействий с сайтом, но это не означает, что от подобного функционала нужно отказываться

Десктоп

https://yadi.sk/d/hnZnL6qA3UVmaj

Мобилка

https://yadi.sk/d/W7H3QRXB3UVn3W 

Дизайн сайтаРедизайн сайтаPrestashop
6 лет назад
guest_15196485855692
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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