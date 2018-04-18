Интернет-магазин на готовом шаблоне CMS Magento

Если хотите потерять время (а если делать аванс уверен и деньги) - то обращайтесь к данному исполнителю... Во-первых, работает только ночью (ну это где-то работает может кому и везет что этот исполнитель выполняет его проект, но тут ничего не было сделано), во-вторых, с самого начала дает оптимистичные прогнозы по срокам супербыстро все сделает, а по итогу просто пустые обещания что все будет и полный игнор спустя пару дней "работы", хотя выходит в скайп периодически "в сети" и тут выполняет оказывается другие проекты, но в ЛС тоже игнорит. Крайне не рекомендую данного человека, оособенно для серьезных задач.