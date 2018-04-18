Интернет-магазин на готовом шаблоне CMS Magento

$400
Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки238 просмотров
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Здравствуйте, ТЗ прилагается. Опыт работы с данной cms обязателен. Оплата поэтапная по факту, работы на нашем сервере, этапы указаны в ТЗ.

Magento
6 лет назад
guest_1524056544188
Россия
6 лет в сервисе
Был
час назад
Выбранный исполнитель
Sergo663
Сергей 
26 летАрмения
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
28 отзывов(-5)
6 лет назад
$400
14 дней
Если хотите потерять время (а если делать аванс уверен и деньги) - то обращайтесь к данному исполнителю... Во-первых, работает только ночью (ну это где-то работает может кому и везет что этот исполнитель выполняет его проект, но тут ничего не было сделано), во-вторых, с самого начала дает оптимистичные прогнозы по срокам супербыстро все сделает, а по итогу просто пустые обещания что все будет и полный игнор спустя пару дней "работы", хотя выходит в скайп периодически "в сети" и тут выполняет оказывается другие проекты, но в ЛС тоже игнорит. Крайне не рекомендую данного человека, оособенно для серьезных задач.
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