Есть готовый сайт на Wordpress, у него два раздела - "Услуги" и "Каталог". Нужно реализовать каталог отдельным разделом. Без функционала оформления заказа, просто каталог с разными категориями, характеристиками товаров и ajax-фильтрами. Для отсева автоматических ответов напишите ...
Готовый работоспособный интернет магазин с наполнением.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен англоязычный сайт-магазин с наполнением идентичным
В частности нужен набор товаров из телефонов в ценовом диапазоне от 70 до 300 usd китайских производителей
в количестве примерно 60 разных моделей с фотографиями и описаниями. Фотки строго без водяных знаков.
Движок желательно бесплатный. Логотип должен быть отвязан от домена.
Наполнение делает исполнитель. Контента у меня нет, совсем нет.
Мне нужен полностью готовый к работе сайт с наполнением.
Чтобы я его мог показать как возможную - вероятную витрину.
Домен есть, хостинг есть.
Предоплату делать буду только исполнителям с очень высоким рейтингом.
Новички получат оплату только по факту после тщательной проверки результатов.
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