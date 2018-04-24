Готовый работоспособный интернет магазин с наполнением.

Интернет-магазиныЗавершен6 заявок214 просмотров
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Нужен англоязычный сайт-магазин с наполнением идентичным 

aliexpress.com

gearbest.com

В частности нужен набор товаров из телефонов в ценовом диапазоне от 70 до 300 usd китайских производителей

в количестве примерно 60 разных моделей с фотографиями и описаниями. Фотки строго без водяных знаков.

Движок желательно бесплатный. Логотип должен быть отвязан от домена.

Наполнение делает исполнитель. Контента у меня нет,  совсем нет.

Мне нужен полностью готовый к работе сайт с наполнением. 

Чтобы я его мог показать как возможную - вероятную витрину.

Домен есть, хостинг есть.

Предоплату делать буду только исполнителям с очень высоким рейтингом.

Новички получат оплату только по факту после тщательной проверки результатов.

6 лет назад
bl00d
Россия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Martanec
Имран 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$170
7 дней
Всё отлично, на этот раз еще быстрее.
уже второй раз выполняю заказ, всем рекомендую
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