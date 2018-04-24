Готовый работоспособный интернет магазин с наполнением.

Нужен англоязычный сайт-магазин с наполнением идентичным

aliexpress.com

gearbest.com

В частности нужен набор товаров из телефонов в ценовом диапазоне от 70 до 300 usd китайских производителей

в количестве примерно 60 разных моделей с фотографиями и описаниями. Фотки строго без водяных знаков.

Движок желательно бесплатный. Логотип должен быть отвязан от домена.

Наполнение делает исполнитель. Контента у меня нет, совсем нет.

Мне нужен полностью готовый к работе сайт с наполнением.

Чтобы я его мог показать как возможную - вероятную витрину.

Домен есть, хостинг есть.

Предоплату делать буду только исполнителям с очень высоким рейтингом.

Новички получат оплату только по факту после тщательной проверки результатов.