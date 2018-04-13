Обо мне:
Здравуствуйте, меня зовут Имран, живу в Грозном. Образование высшее , специальность - государственное и муниципальное управление. Владею HTML, CSS и PHP. Так же делаю любые сайты на Wordpress и Tilda. В настоящее время работаю только на фрилансе.
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Отзывы заказчиков
$170
10 баллов
7 лет назад
Всё отлично, на этот раз еще быстрее.
Ответный отзыв
уже второй раз выполняю заказ, всем рекомендую
$180
10 баллов
7 лет назад
Рекомендую. Всё сделано хорошо. Мне результат понравился.
Ответный отзыв
Приятно работать с таким человеком, всегда на связи и четко понимает что нужно. Оплата мгновенная.