Обо мне:

Здравуствуйте, меня зовут Имран, живу в Грозном. Образование высшее , специальность - государственное и муниципальное управление. Владею HTML, CSS и PHP. Так же делаю любые сайты на Wordpress и Tilda. В настоящее время работаю только на фрилансе.