Интернет-магазин запчастей с кроссами и каталогами

Интернет-магазиныЗакрыт12 заявок211 просмотров
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Добрый день! Необходима разработка с нуля интернет-магазина запчастей 

- возможность загрузки прайс-листов поставщиков с кодами запчастей 

- возможность подключение оригинальных каталогов для определения кодов ОЕМ, tecdoc, ilcats, laximo 

- возможность подключения и пополнения собственной базы кроссов 

- обязателен опыт в создании подобных проектов. Если вы не делали подобные проекты и не знаете, что такое кроссы, пожалуйста, не откликайтесь 

- аналоги – exist.ru, emex.ru, autodoc.ru, zzap.ru, euroauto.ru 

- можем взять в проект, работать будем за пределами СНГ 

- проект серьезный, поэтому обсуждение только по скайп с видео или при личной встречи 

- находимся в мск

6 лет назад
romanarriba
Роман 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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