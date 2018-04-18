Интернет-магазин запчастей с кроссами и каталогами

Добрый день! Необходима разработка с нуля интернет-магазина запчастей

- возможность загрузки прайс-листов поставщиков с кодами запчастей

- возможность подключение оригинальных каталогов для определения кодов ОЕМ, tecdoc, ilcats, laximo

- возможность подключения и пополнения собственной базы кроссов

- обязателен опыт в создании подобных проектов. Если вы не делали подобные проекты и не знаете, что такое кроссы, пожалуйста, не откликайтесь

- аналоги – exist.ru, emex.ru, autodoc.ru, zzap.ru, euroauto.ru

- можем взять в проект, работать будем за пределами СНГ

- проект серьезный, поэтому обсуждение только по скайп с видео или при личной встречи

- находимся в мск