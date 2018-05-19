ProductWS

Владислав ProductWS

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • HTML верстка на Tailwind (Компания из ТОП-100 e-commerce России)

    Ищется Front-end разработчик или HTML верстальщик для выполнения responsive верстки на Tailwind для компании из ТОП-100 e-commerce России. Необходимы знания Tailwind, Vue.js, принципов atomic design и опыт работы с Figma. Сначала будет выполнено небольшое задание по верстке одного экрана, после успешного выполнения - работа над полными страницами.

    FigmaHTMLVue.js
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • HTML верстка на Tailwind

    Компания из ТОП-100 e-commerce ищет Front-end разработчика для выполнения Responsive вёрстки на Tailwind. Требуется знание Vue.js, принципов atomic design и опыт работы с Figma. Начать предстоит с простого задания на верстку одного экрана, после успешного выполнения - работа с полными страницами.

    FigmaHTMLVue.js
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • РЕДИЗАЙН сайта WineStyle (входит в список крупнейших ecommerce России)

    Здравствуйте, уважаемые коллеги!  Интернет-витрина WineStyle.ru - крупнейший сервис стран СНГ и Европы по покупке алкоголя и напитков. Сайт устарел и сегодня мы ищем дизайнера, понимающего тенденции веб-дизайна и умеющего воплощать креативные идеи ...

    FigmaNode.jsSketch
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интернет-магазин

    ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН за 30к Здравствуйте, уважаемые господа!Мы приобрели готовое решение "NEXT" от компании Аспро на 1сБитрикс, надо развернуть решение по нашему прототипу. 1. Ссылка на решение - https://next.aspro-demo.ru/ 2. Прототип и дизайн готов ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад