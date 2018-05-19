Ищется Front-end разработчик или HTML верстальщик для выполнения responsive верстки на Tailwind для компании из ТОП-100 e-commerce России. Необходимы знания Tailwind, Vue.js, принципов atomic design и опыт работы с Figma. Сначала будет выполнено небольшое задание по верстке одного экрана, после успешного выполнения - работа над полными страницами.
- HTML-верстка8 заявокЗакрыт3 года назад
Компания из ТОП-100 e-commerce ищет Front-end разработчика для выполнения Responsive вёрстки на Tailwind. Требуется знание Vue.js, принципов atomic design и опыт работы с Figma. Начать предстоит с простого задания на верстку одного экрана, после успешного выполнения - работа с полными страницами.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Интернет-витрина WineStyle.ru - крупнейший сервис стран СНГ и Европы по покупке алкоголя и напитков. Сайт устарел и сегодня мы ищем дизайнера, понимающего тенденции веб-дизайна и умеющего воплощать креативные идеи ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт6 лет назад
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН за 30к Здравствуйте, уважаемые господа!Мы приобрели готовое решение "NEXT" от компании Аспро на 1сБитрикс, надо развернуть решение по нашему прототипу. 1. Ссылка на решение - https://next.aspro-demo.ru/ 2. Прототип и дизайн готов ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт7 лет назад