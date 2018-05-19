Ищется Front-end разработчик или HTML верстальщик для выполнения responsive верстки на Tailwind для компании из ТОП-100 e-commerce России. Необходимы знания Tailwind, Vue.js, принципов atomic design и опыт работы с Figma. Сначала будет выполнено небольшое задание по верстке одного экрана, после успешного выполнения - работа над полными страницами.