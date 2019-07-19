РЕДИЗАЙН сайта WineStyle (входит в список крупнейших ecommerce России)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Интернет-витрина WineStyle.ru - крупнейший сервис стран СНГ и Европы по покупке алкоголя и напитков. Сайт устарел и сегодня мы ищем дизайнера, понимающего тенденции веб-дизайна и умеющего воплощать креативные идеи digital-маркетинга в качественные проекты ecommerce. 

Сегодня стоит задача редизайна сайта. Работа в связке с Product Manager. По его прототипам требуется грамотная расстановка элементов, их размеры, воздух, цвет и прочее. Результат работы должен быть на уровне: 

1. https://dribbble.com/shots/4787251-The-wine-shop-app 

2. https://simplewine.ru/ 

3. https://www.vivino.com/ 

4. https://dribbble.com/shots/5375356-Concept-App-Wine 

5. https://dribbble.com/shots/6675517-Wine-shopping-store 

С вами мы должны сделать самый удобный сервис по заказу алкоголя и напитков. Собрать все премии различных рейтинговых агентств в номинации лучший интернет магазин. 

Требования к исполнителю: 

· Наличие портфолио; 

· Умение проектирования и реализации 

сложных интерфейсов взаимодействия с пользователями Desktop/Mobile; 

· Умение прототипирования интерфейсов (от бумажных до динамических); 

· Знание трендов UI-дизайна, знание рынка и best-кейсов в области UI/UX ecommerce, особенностей создания UI под 

разные платформы и устройства. 

· Отличное знание Sketch, Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator; 

· Понимание, что такое хорошая композиция,аккуратная верстка и удобный интерфейс; 

· Грамотная речь и письмо; 

· Успешное выполнение тестового задания перед собеседованием; 

· Понимание того, как и что происходит после этапа дизайна(ну и конечно,«зачем нужны юзабилисты») 

ЦА: 

Ядром нашей ЦА являются мужчины и женщины проживающие в Москве 

возраст 25-34 лет - 50% 

35-44 лет - 25% 

18-24 и 45-54 лет приходится по 15% 

Мужчин покупает чуть больше, с минимальным отрывом. 

Интересы: 

Развлечения и досуг 

Строительство, обустройство и ремонт 

Отдых и путешествия 

Одежда, обувь и аксессуары 

Транспорт 

Политика 

Часть прототипов(черновиков) по двум ссылкам: 

1. https://www.figma.com/file/grm80T0lz4vM8a4lDJbKpwCr/Untitled?node-id=0%3A1 

2. https://www.figma.com/file/GCiSxphWnCTCWSUJItVGBJeU/WineStyle?node-id=125%3A2

FigmaNode.jsSketch
6 лет назад
ProductWS
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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