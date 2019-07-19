РЕДИЗАЙН сайта WineStyle (входит в список крупнейших ecommerce России)

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Интернет-витрина WineStyle.ru - крупнейший сервис стран СНГ и Европы по покупке алкоголя и напитков. Сайт устарел и сегодня мы ищем дизайнера, понимающего тенденции веб-дизайна и умеющего воплощать креативные идеи digital-маркетинга в качественные проекты ecommerce.

Сегодня стоит задача редизайна сайта. Работа в связке с Product Manager. По его прототипам требуется грамотная расстановка элементов, их размеры, воздух, цвет и прочее. Результат работы должен быть на уровне:

1. https://dribbble.com/shots/4787251-The-wine-shop-app

2. https://simplewine.ru/

3. https://www.vivino.com/

4. https://dribbble.com/shots/5375356-Concept-App-Wine

5. https://dribbble.com/shots/6675517-Wine-shopping-store

С вами мы должны сделать самый удобный сервис по заказу алкоголя и напитков. Собрать все премии различных рейтинговых агентств в номинации лучший интернет магазин.

Требования к исполнителю:

· Наличие портфолио;

· Умение проектирования и реализации

сложных интерфейсов взаимодействия с пользователями Desktop/Mobile;

· Умение прототипирования интерфейсов (от бумажных до динамических);

· Знание трендов UI-дизайна, знание рынка и best-кейсов в области UI/UX ecommerce, особенностей создания UI под

разные платформы и устройства.

· Отличное знание Sketch, Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;

· Понимание, что такое хорошая композиция,аккуратная верстка и удобный интерфейс;

· Грамотная речь и письмо;

· Успешное выполнение тестового задания перед собеседованием;

· Понимание того, как и что происходит после этапа дизайна(ну и конечно,«зачем нужны юзабилисты»)

ЦА:

Ядром нашей ЦА являются мужчины и женщины проживающие в Москве

возраст 25-34 лет - 50%

35-44 лет - 25%

18-24 и 45-54 лет приходится по 15%

Мужчин покупает чуть больше, с минимальным отрывом.

Интересы:

Развлечения и досуг

Строительство, обустройство и ремонт

Отдых и путешествия

Одежда, обувь и аксессуары

Транспорт

Политика

Часть прототипов(черновиков) по двум ссылкам:

1. https://www.figma.com/file/grm80T0lz4vM8a4lDJbKpwCr/Untitled?node-id=0%3A1

2. https://www.figma.com/file/GCiSxphWnCTCWSUJItVGBJeU/WineStyle?node-id=125%3A2