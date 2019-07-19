Срок до 21 авг. Одностраничник 4-5 блоков, сфера недвижимости.
РЕДИЗАЙН сайта WineStyle (входит в список крупнейших ecommerce России)
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Интернет-витрина WineStyle.ru - крупнейший сервис стран СНГ и Европы по покупке алкоголя и напитков. Сайт устарел и сегодня мы ищем дизайнера, понимающего тенденции веб-дизайна и умеющего воплощать креативные идеи digital-маркетинга в качественные проекты ecommerce.
Сегодня стоит задача редизайна сайта. Работа в связке с Product Manager. По его прототипам требуется грамотная расстановка элементов, их размеры, воздух, цвет и прочее. Результат работы должен быть на уровне:
1. https://dribbble.com/shots/4787251-The-wine-shop-app
4. https://dribbble.com/shots/5375356-Concept-App-Wine
5. https://dribbble.com/shots/6675517-Wine-shopping-store
С вами мы должны сделать самый удобный сервис по заказу алкоголя и напитков. Собрать все премии различных рейтинговых агентств в номинации лучший интернет магазин.
Требования к исполнителю:
· Наличие портфолио;
· Умение проектирования и реализации
сложных интерфейсов взаимодействия с пользователями Desktop/Mobile;
· Умение прототипирования интерфейсов (от бумажных до динамических);
· Знание трендов UI-дизайна, знание рынка и best-кейсов в области UI/UX ecommerce, особенностей создания UI под
разные платформы и устройства.
· Отличное знание Sketch, Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;
· Понимание, что такое хорошая композиция,аккуратная верстка и удобный интерфейс;
· Грамотная речь и письмо;
· Успешное выполнение тестового задания перед собеседованием;
· Понимание того, как и что происходит после этапа дизайна(ну и конечно,«зачем нужны юзабилисты»)
ЦА:
Ядром нашей ЦА являются мужчины и женщины проживающие в Москве
возраст 25-34 лет - 50%
35-44 лет - 25%
18-24 и 45-54 лет приходится по 15%
Мужчин покупает чуть больше, с минимальным отрывом.
Интересы:
Развлечения и досуг
Строительство, обустройство и ремонт
Отдых и путешествия
Одежда, обувь и аксессуары
Транспорт
Политика
Часть прототипов(черновиков) по двум ссылкам:
1. https://www.figma.com/file/grm80T0lz4vM8a4lDJbKpwCr/Untitled?node-id=0%3A1
2. https://www.figma.com/file/GCiSxphWnCTCWSUJItVGBJeU/WineStyle?node-id=125%3A2
Заявки фрилансеров
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