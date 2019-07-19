Нужно сделать 15 меню в photoshop или Corel draw

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок219 просмотров

15 меню сделать до утра послезавтра. Простые дизайны. Я скидываю меню в блокноте, Вы делаете его в программе. Укажите свою цену

6 лет назад
Darya6399
35 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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