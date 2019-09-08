Разработать дизайн интернет магазина и логотип

Необходимо разработать дизайн интернет магазина на базе имеющегося примера

Пример сайта, шаблон которого нам бы хотелось видеть у себя - http://gearbest.com

Нужно дизайн трех типовых страниц:

- индексной страницы (поисковая форма, список популярных товаров, футер с email subscibe form и т.п.)

- страницы с описанием товара ( примерно такого содержания https://www.gearbest.com/stands---holders/pp_009105419213.html? , за исключением того, что само описание товара не является частью дизайна и отличается у каждого товара)

- страницы "категории" со списком товаров и навигацией (так же, примерно, будет выглядеть и страница с результатами поиска по сайту)

а так же простой логотип, тоже на базе уже имеющегося изображения.

Сроки не горят.

Напишите, пожалуйста, порядок цен за такой объем работы.

Евгений