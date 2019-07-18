Продающий дизайн сайта Салона красоты

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт59 заявок415 просмотров

Здравствуйте, дорогие специалисты!

Есть салон красоты бизнес-сегмента (имеется в виду не премиум-сегмент, но почти). Нужен классный продающий дизайн для него. Первую страницу планируем делать в 7-8 экранов в виде лендинга. Примерные блоки: Главный экран (со слайдером, где будут УТП и спецпредложения), Почему мы, Наши услуги, Форма "Записаться", Мини-галерея работ, Сертификаты, Отзывы клиентов, Наш блог, Контакты.

 

В итоге нужны Главная страница в виде лендинга + Шаблон внутренней страницы. 

1. Пишите примерные расценки, точную сумму при составлении ТЗ определим. Цены называйте адекватные, т.к. салон хоть и хороший, но открылся недавно, поэтому огромных бюджетов там нет.

Сколько стоит хороший продающий дизайн я представляю, с оплатой не обижу.

2. Хочу увидеть не менее 5 примеров классных работ из Вашего арсенала. Если есть что-то из тематики салонов красоты, Вам это огромный плюс. 

3. Отдам преимущество исполнителю, который сможет проконсультировать в случае чего, и с кем сойдемся по цене + качество. 

Прочли внимательно? Город Ялта в заявке пишем. 

6 лет назад
Weisslogia
29 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

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