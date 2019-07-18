LP на тильде

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Закрыт24 заявки864 просмотра

Коллеги, привет.

Нужно сделать простой и бюджетный лендос на тильде.

Макет и коротенькое описание в приложении.

СДЕЛАТЬ ИМЕННО НА ТИЛЬДЕ.

Делаете на своём аккаунте, потом передаёте на мой.

С вас ценник, срок, примеры работ.

Tilda
6 лет назад
RGudkov
Роман 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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