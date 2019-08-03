Первый экран

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок740 просмотров

Нужно посмотреть рисунок и предложить решение. 

На рисунке набросок первого экрана десктопа. По замыслу на первом экране пользователь видит текст и слайдер (боковые картинки) 

плюс бокс с выбором категорий/города. 

Нужен дизайнер который сможет это отрисовать, возможно предложит свои идеи и подскажет как разместить 10-12 картинок, какая анимация нужна и как лучше

6 лет назад
timofeykravcof
Тимофей 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
13 дней назад

Выбранный исполнитель

nvoaa
29 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$25
2 дня
Escrow
всё круто, Виталий молодец, погружается в проект, что редко делают дизайнеры
Спасибо. Хороший человек, быстрая обратная связь и интересный проект :)

Заявки фрилансеров

nvoaa
29 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад