Первый экран

Нужно посмотреть рисунок и предложить решение.

На рисунке набросок первого экрана десктопа. По замыслу на первом экране пользователь видит текст и слайдер (боковые картинки)

плюс бокс с выбором категорий/города.

Нужен дизайнер который сможет это отрисовать, возможно предложит свои идеи и подскажет как разместить 10-12 картинок, какая анимация нужна и как лучше