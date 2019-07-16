Дизайн интернет-магазина детских товаров

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Закрыт53 заявки363 просмотра

Нужен дизайн интернет-магазина игрушек ручной работы: каталог товаров с категориями, страница регистрации пользователей, личный кабинет, оформление заказов (без оплаты)

6 лет назад
natalia_klimova
Наталья 
39 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров