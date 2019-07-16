Создание дизайна для десктопной и мобильной версии сайта (WordPress) Язык: только английский. Ссылка на текущий ресурс: emstraining.me Просьба оставлять свои заявки: сроки + цены. Исполнителей без портфолио не рассматриваем. ...
Необходимо разработать дизайн для корпоративного сайта
Все подробности и условия описаны в прикреплённом Техническом задании.
Прошу оставлять заявки с ответами на следующие вопросы:
1) Ознакомились ли с ТЗ, всё ли понятно?
2) Есть ли возможность работать через расчётный счёт?
3) Есть ли возможность общаться голосом и с демонстрацией экрана через скайп?
4) Готовы ли фиксировать работу через Битрикс24;
5) Согласовать сроки и бюджет указанный в ТЗ.
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