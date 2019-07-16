Необходимо разработать дизайн для корпоративного сайта

Все подробности и условия описаны в прикреплённом Техническом задании.

Прошу оставлять заявки с ответами на следующие вопросы:

1) Ознакомились ли с ТЗ, всё ли понятно?

2) Есть ли возможность работать через расчётный счёт?

3) Есть ли возможность общаться голосом и с демонстрацией экрана через скайп?

4) Готовы ли фиксировать работу через Битрикс24;

5) Согласовать сроки и бюджет указанный в ТЗ.