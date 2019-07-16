Полный редизайн СМИ проекта

Добрый день.

Мы начинаем отбор специалистов для проведения рестайла нашего проекта. Проект финансовой тематики и нуждается в переделке.

Что мы хотели бы получить:

1. Улучшение дизайна (нужны новые идеи которые вы могли бы предложить) Концептуально структура может остаться та же, но данный вопрос хотелось бы обсудить с целью улучшений. Возможно вы готовы предложить свое видение, будем обсуждать.

2. Нам требуется чистый валидный код, а так же выполнение технических требований ПС. Так как в шаблоне есть много ошибок, код многократно менялся то править его нет смысла. Методы верстки устарели. Это влияет на технические параметры проекта и на отрисовку на разных устройствах.

3. Поскольку мы транслируемся в новостных агрегаторах требуется предусмотреть АМP версию сайта для новостных разделов. При этом некоторые разделы проекта этого требовать не будут. То есть надо иметь возможность гибкой настройки.

4. Мы хотели бы получить адаптацию проекта под мобильные устройства. Чистую и правильную верстку для всех разделов. Есть некоторые нюансы которые надо будет учесть для ряда страниц но адаптировать их так же под все устройства.

5. Проект СМИ финансовой тематики с зарегистрированной торговой марки. Поэтому логотип разрабатывать не надо он у нас есть. Возможно перерисовать в более хорошем качестве, так как при регистрации не учитывалась цветовая гамма.Поэтому если под новый дизайн надо поменять цвета это не проблема.

6. Сейчас проект на CMS DLE, но у нее есть ряд недостатков которые нас не устраивают. Вы можете либо оставить ту же CMS либо предложить например WP но придется правильно сконвертировать базу проекта.

7. Перед тем как выбрать исполнителя, хотелось бы посмотреть ваши портфолио. Так же принято решение в первую очередь рассматривать тех кандидатов которые уже имеют опыт работы с финансовыми информационниками.

Так же обратите пожалуйста внимание, это не финансовый сервис по продаже услуг, это не лендинг - это финансовое СМИ.