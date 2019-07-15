Изменение картинок на сайте

Нужно изменить несколько картинок на сайте webrega.ru но размеры оставить такими же и сделать их под дизайн сайта

1.Изменить картинку на главной (Быстрая регистрация за чашкой кофе) на чтото более актуальное по теме сайта.Нужно чтоб была по теме

раскутка и продвижение сайтов и дизайна.Картинку предоставлю.

2.Изменения всех картинок на главной там сейчас 9 нужно сделать 6 тех же размеров но с разными картинками на их

Всекартинки предоставлю

Какие нужно сделать:

1.Каталоги сайтов с этой надписью и рисунком о регистрации в каталогах сайтов и продвижении

2.Каталоги статей с этой надписью и рисунком о рассылки в каталоги статей

3.Доски объявлений с этой надписью и рисунком о рассылки на доски объявлениях

4.Форумы с этой надписью и рисунком о регистрации профилей на форумах

5.Социальные сети с этой надписью и рисунком соц сетей

6.VIP продвижение с этой надписью и рисунком о продвижении и раскрутки сайтов