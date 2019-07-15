Создание дизайна для десктопной и мобильной версии сайта (WordPress) Язык: только английский. Ссылка на текущий ресурс: emstraining.me Просьба оставлять свои заявки: сроки + цены. Исполнителей без портфолио не рассматриваем. ...
Изменение картинок на сайте
Нужно изменить несколько картинок на сайте webrega.ru но размеры оставить такими же и сделать их под дизайн сайта
1.Изменить картинку на главной (Быстрая регистрация за чашкой кофе) на чтото более актуальное по теме сайта.Нужно чтоб была по теме
раскутка и продвижение сайтов и дизайна.Картинку предоставлю.
2.Изменения всех картинок на главной там сейчас 9 нужно сделать 6 тех же размеров но с разными картинками на их
Всекартинки предоставлю
Какие нужно сделать:
1.Каталоги сайтов с этой надписью и рисунком о регистрации в каталогах сайтов и продвижении
2.Каталоги статей с этой надписью и рисунком о рассылки в каталоги статей
3.Доски объявлений с этой надписью и рисунком о рассылки на доски объявлениях
4.Форумы с этой надписью и рисунком о регистрации профилей на форумах
5.Социальные сети с этой надписью и рисунком соц сетей
6.VIP продвижение с этой надписью и рисунком о продвижении и раскрутки сайтов
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