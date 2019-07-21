Создание дизайна + верстка на Вордпресс

Сайт еще будет дорисовываться более качественно, но структура будет как в макете.Требования:- developers.google.com/speed/pagespeed/insights, чтобы здесь рейтинг был 60-70- желательно при хорошей скорости загрузки картинки на сайте были без артефактов сжатия, т.е. в фомате png или ...