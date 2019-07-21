Есть существующий сайт globalmsk.ru, хотим переделать страницы портала: https://www.globalmsk.ru/person/id/2 Необходим дизайн страницы с подробной информацией о персоне. В связи с тем что это страница существующего сайта, необходимо сделать дизайн в рамках действующего ...
Создание дизайна + верстка на Вордпресс
Создание дизайна для десктопной и мобильной версии сайта (WordPress)
Язык: только английский.
Ссылка на текущий ресурс: emstraining.me
Просьба оставлять свои заявки: сроки + цены. Исполнителей без портфолио не рассматриваем. Оплата исключительно по факту выполнения работы.
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