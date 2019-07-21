Создание дизайна + верстка на Вордпресс

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Закрыт14 заявок400 просмотров

Создание дизайна для десктопной и мобильной версии сайта (WordPress)

Язык: только английский. 

Ссылка на текущий ресурс: emstraining.me

Просьба оставлять свои заявки: сроки + цены. Исполнителей без портфолио не рассматриваем. Оплата исключительно по факту выполнения работы.

Для связи - email, what's app, Skype   

WordPress
6 лет назад
ivanvysh
Иван 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров