Дизайн для веб-сервиса онлайн-консультаций

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Завершен4 заявки184 просмотра

Десктоп + моб. Подробности при личной беседе.

6 лет назад
dmitry_sikorsky
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

vt_design
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$1300
7 дней
Очередной наш проект с Владимиром. Как и всегда, сотрудничеством я доволен.
Не первый совместный проект. Как обычно все на высоте, постановка задачи, коммуникабельность да и весь процесс работы в целом! Спасибо! Всегда рад совместным проектам!

Заявки фрилансеров

vt_design
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад

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