Дизайн моб. версии сайта

Требуется помощь дизайнера в разработке 4 страничек для моб. версии сайта.

Все исходные файлы есть у нас в PSD. Сдать работу можно тоже в PSD или в Figme.

Оплата сдельно на карту или на кошелек.

Работу можно начать уже сегодня.

Уровень готовой работы по сложности должен быть такого плана - https://lv.tommy.com/?cmpid=ch:cpc|so:google|ca:tommy%20hilfiger|cr:313681487897|lb:253427802|ag:18898861842|pi:aud-538858768446:kwd-42840206&gclid=Cj0KCQjwyLDpBRCxARIsAEENsrLp-kznmVWdisBAC9Mw-TZAo4lCw0So2yfT7cfa_DaBZEQVJ7js8_AaAgvsEALw_wcB

перейдите по ссылке с моб. устройства.