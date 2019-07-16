Создание дизайна для десктопной и мобильной версии сайта (WordPress) Язык: только английский. Ссылка на текущий ресурс: emstraining.me Просьба оставлять свои заявки: сроки + цены. Исполнителей без портфолио не рассматриваем. ...
Дизайн моб. версии сайта
Требуется помощь дизайнера в разработке 4 страничек для моб. версии сайта.
Все исходные файлы есть у нас в PSD. Сдать работу можно тоже в PSD или в Figme.
Оплата сдельно на карту или на кошелек.
Работу можно начать уже сегодня.
Уровень готовой работы по сложности должен быть такого плана - https://lv.tommy.com/?cmpid=ch:cpc|so:google|ca:tommy%20hilfiger|cr:313681487897|lb:253427802|ag:18898861842|pi:aud-538858768446:kwd-42840206&gclid=Cj0KCQjwyLDpBRCxARIsAEENsrLp-kznmVWdisBAC9Mw-TZAo4lCw0So2yfT7cfa_DaBZEQVJ7js8_AaAgvsEALw_wcB
перейдите по ссылке с моб. устройства.
Заявки фрилансеров
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