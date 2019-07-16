Дизайн сайта, правки

Требуется помощь в разработке дизайна для веб-сайта по нашему ТЗ и примерам. Также по правкам в готовых макетах PSD. Выплаты сдельно на кошелек или на карту. Готовую работу принимаем в формате PSD или в Фигме. Начать можно уже сегодня.