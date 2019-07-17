Дизайн внутренних страниц и адаптивных версий

Огромную благодарность хочется выразить Алексею Бычкову за проделанную работу по созданию сайта. Он отлично справился со всеми поставленными задачами и моими пожеланиями. Я просто в восторге от своего сайта! Работать с Алексеем было очень приятно. Творческий, доброжелательный, исполнительный,также порадовала оперативность с которой была выполнена работа! Ещё раз спасибо!