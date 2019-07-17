Тематика: школьная форма Сроки: до 18.07.2019, в 15:00 по Мск Стоимость – 2500 руб Приоритет будет отдан тем фрилансерам, которые уже имели опыт при работе с данной тематикой. ...
Дизайн внутренних страниц и адаптивных версий
Нужно сделать дизайн внутренних страниц и адаптивных версий для смартфонов и планшетов в стиле утвержденной главной страницы
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт6 лет назад
Все подробности и условия описаны в прикреплённом Техническом задании. Прошу оставлять заявки с ответами на следующие вопросы: 1) Ознакомились ли с ТЗ, всё ли понятно? 2) Есть ли возможность работать через расчётный ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется помощь в разработке дизайна для веб-сайта по нашему ТЗ и примерам. Также по правкам в готовых макетах PSD. Выплаты сдельно на кошелек или на карту. Готовую работу принимаем в формате PSD или в Фигме. ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Мы начинаем отбор специалистов для проведения рестайла нашего проекта. Проект финансовой тематики и нуждается в переделке. Что мы хотели бы получить: 1. Улучшение дизайна (нужны новые идеи которые вы могли ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется помощь дизайнера в разработке 4 страничек для моб. версии сайта. Все исходные файлы есть у нас в PSD. Сдать работу можно тоже в PSD или в Figme. Оплата сдельно на карту или ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Десктоп + моб. Подробности при личной беседе.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Создание красивого и уникального дизайна на стартующем магазине. Шаблон OpenCart 3. Оставляем существующую цветовую гамму( Темно синий с оранжевым, остальное на вкус дизайнера) Создание удобного юзабилити, основные для глаза позиции выводим наверх( доставка, о нас, ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $600
Добрый день, нужно разработать кабинет агента.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $160
Добрый день! Наша компания занимается созданием и продвижением сайтов в интернете, нам необходимо создать новый дизайн для нашего сайта. Мы ищем веб-дизайнера, который подойдет творчески и креативно к созданию нашего будущего сайта, так ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно изменить несколько картинок на сайте webrega.ru но размеры оставить такими же и сделать их под дизайн сайта 1.Изменить картинку на главной (Быстрая регистрация за чашкой кофе) на чтото более актуальное по теме сайта.Нужно ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт6 лет назад