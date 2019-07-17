Дизайн внутренних страниц и адаптивных версий

$650
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки153 просмотра

Нужно сделать дизайн внутренних страниц и адаптивных версий для смартфонов и планшетов в стиле утвержденной главной страницы

6 лет назад
Zeva13
60 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$650
7 дней
Escrow
Огромную благодарность хочется выразить Алексею Бычкову за проделанную работу по созданию сайта. Он отлично справился со всеми поставленными задачами и моими пожеланиями. Я просто в восторге от своего сайта! Работать с Алексеем было очень приятно. Творческий, доброжелательный, исполнительный,также порадовала оперативность с которой была выполнена работа! Ещё раз спасибо!
Очень понравилось сотрудничество с Татьяной. Отличный позитивный заказчик! С удовольствием еще поучаствую в новых ее проектах! :)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад

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