Создать дизайн лендинга

Тематика остекление балконов/лоджий

Срок до 20.07. до 9:00 по Москве

В приоритете фрилансеры, которые уже делали дизайн на подобную тематику.

Прикрепляйте примеры своих работ в отписке на проект.

Подробности будут обсуждаться с кандидатом.