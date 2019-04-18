Создать дизайн лендинга

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок292 просмотра

Тематика остекление балконов/лоджий 

Срок до 20.07. до 9:00 по Москве 

В приоритете фрилансеры, которые уже делали дизайн на подобную тематику. 

Прикрепляйте примеры своих работ в отписке на проект.  

Подробности будут обсуждаться с кандидатом.

6 лет назад
new-era1
Андрей 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров