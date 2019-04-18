Требуется обновить дизайн сайта, созданный несколько лет назад, оставив общую структуру и узнаваемую стилистику.
Создать дизайн лендинга
Тематика остекление балконов/лоджий
Срок до 20.07. до 9:00 по Москве
В приоритете фрилансеры, которые уже делали дизайн на подобную тематику.
Прикрепляйте примеры своих работ в отписке на проект.
Подробности будут обсуждаться с кандидатом.
Заявки фрилансеров
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