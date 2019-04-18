Подготовить шаблон для prestashop 1.5.6.3 под ключ из дизайна на figma

Создать одноэкранник с подвалом и мобильной версией. Вот в таком стиле https://www.behance.net/gallery/81132007/lending-dlja-platformy-po-obucheniju-fitnes-instruktorov Мобильная версия должна отображать все смыслы и элементы. Форма обратной связи должна иметь пункты на выбор По необходимости вставить гифку анимацию. ...