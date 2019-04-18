Подготовить шаблон для prestashop 1.5.6.3 под ключ из дизайна на figma

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки195 просмотров

Нужно срочно

Шаблон нужен полноценный, чтоб все страницы нормально отрисованы были и работали.

Дизайн всех страниц не содержит. 

FigmaPrestaShop
6 лет назад
bl00d
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров