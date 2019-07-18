Нужен дизайн

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка109 просмотров

Нужно переделать первый блок на сайте и в адаптивных макетах под другую тематику. Подробности обсудили

6 лет назад
Ivanov1234
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$30
1 день
Escrow
высший пилотаж и без лишних слов
Отличный заказчик, с которым комфортно работать! Рекомендую к сотрудничеству. Спасибо за проект)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад