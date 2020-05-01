Ivanov1234

Михаил Иванов Ivanov1234

 
38 летБеларусь/Глуск
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
40%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Наладить получение информации по оплатам из API банка и передачу коман

    Цель:клиент должен получить чек автоматически на почту или телефон ( отправляется через сервис лалайфпэй). Нужно сделать связку через API, банка и онлайн кассы. QR код образуется в банке "точка", он статистический и далее распечатывается, клиент сканирует ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Автоматизации amoCRM, поправить работу виджета

    Техническое задание по автоматизации amoCRM Списки областей и городов: Должны редактироваться администратором из файла. Последовательность городов, которые отражаются в списке выпадающем,редактируются. Добавление городов, районов и областей в этом списке. Соответствие городов к области редактируется. Список города первая строка всегда Поиск, “Нет ...

    amoCRM
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Продающий текст для лендинг с прототирированием для дизайнера

    Необходимо сделать главную страницу для сайта , реконструкция, есть семантика из 10 слов, есть более 20 миниэкранов в необходимой последовательности, нужно для медицинской клиники сделать с прототипированием где что стоит какой текст для дизайнера написать ...

    Тексты для лендинга
    Продающие тексты4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Переверстать лендинг

    Требуется верстальщик для верстки страницы на html5 flex и vanilla или vanilla js все. никаких библиотек типа jquery и прочих Оценка страницы по гугл показатеоям, все должны быть в зеленой зоне и мобильники и компьютеры https://prnt.sc/10j2rxq пример что оценивается страница med24.online/landing/vyvod_iz_zapoya/ пишите цена ...

    JavascriptHTMLjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Фронденщик

    СТОИМОСТЬ ОБСУЖДАЕТСЯ [url=https://www.devel.med24.online/landing/vyvod_iz_zapoya/]www.devel.med24.online/la...[/url] Необходимо переверстать без jqure на связке в css grids + flex + svelte) либо Только flex + vanilla !!!!!!!!!!!!!!!!!! При обращение, сразу пишите примеры которые делали ранее и пжл вашу цену, время на работу и крайний срок сдачи.

    CSS
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстальщик со знанием сео разметки. Внедрить изменения по ТЗ.

    [url=https://www.fl.ru/projects/4522808/verstalschik-so-znaniem-seo.html]Н[/url]еобходимо 1) Пережать изображения и сделать новый формат 2) логотип и фавикон одно целое 3) Lazyloading внедрить 4) ИСправить заголовок н1 5) внедрить микроразметку отзывы , вопросы ответы 6)Json-LD вставить код готовый 7) Opengraf Все ошибки подробно расписаны в файле аудита, скину в ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Диагностика сервера

    $7

    Решаем следующие вопросы при диагностике: Автопродление сертификата на главном сайте и поддомене. Ускорение работы сервера Программное обеспечение для защиты сервера Возможность развернуть боевое окружение для тестов на этом же сервере

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Требуется вебразработчик для внедрения микроразметки и поправки кода

    нужно ускорить [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&amp;url=https%3A%2F%2Fvyvod-iz-zapoya-srochno.ru%2Fvyvod-iz-zapoya%2F]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&amp;url=https%3A%2F%2Fvyvod-iz-zapoya-srochno.ru%2Fvyvod-iz-zapoya%2F[/url] и исправить ощибки плюс установить комментарии а так же микроразметку к ним и отзывам

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвижение информационными запросами

    Добрый день, требуется специалист который умеет работать с keykollektorom_ парсить и разбивать на группы, намечается введение своего дзен канала и продвижение сайта по информационным запросам особенно в гуглк,  оптимизация сайта, составленеи заданий копирайтеру под ключи, ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Nginx

    [list][*]требуется настроить сервер digital ocean или selectal на [u]nginx + php-fpm + mysql[/u], своих связок выдумывать не надо, без панели, основа работы как в следующих статьях[/list]https://m.habr.com/ru/post/278189/ https://www.nginx.com/resources/wiki/start/topics/recipes/wordpress/ https://ixnfo.com/ustanovka-wordpress-i-nginx.html [list][*]необходимо чтобы сайт работал на поддоменах + Letsencrypt с автопродоением поддоменов (certbot)[*]Установлен ...

    PHPWordPressMySQLNginx
    Системное администрирование9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сбор сематического ядра и кластеризация запросов

    Берем слово "запой"  у меня присутствуют ключи только для директа а также могу предоставить минус слова, необходимо полностью собрать семантику по кейколлектору, возможно база пастухова коастеризировать на группы и часть запросов которые пойдут по манере вопрос - ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Seo разметка и задание для программиста

    сео ядро собрано, ленд написан,  [url=https://vyvod-iz-zapoya-srochno.ru/]vyvod-iz-zapoya-srochno.r...[/url] 1) нужна консультиация по вхлждению прямым и непрямым этих ключей. 2) Обсудить [url=http://prntscr.com/rvcjcg]prntscr.com/rvcjcg[/url] или открываем файл и написать задание для программиста для выполнения.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка в код на Wordpress

    Имеется сайт, [url=http://vyvod-iz-zapoya-srochno.ru/vyvod-iz-zapoya/]vyvod-iz-zapoya-srochno.r...[/url] на нем так же имеется страница контакты [url=http://vyvod-iz-zapoya-srochno.ru/contact/]vyvod-iz-zapoya-srochno.r...[/url] Сайт собран на покупном щаблоне, и собраны страницы в elementore из-за чего идут большие приблемы со скоростью загрузки, а при установке на сайт различных планинов значимых ускорений не ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужен дизайн

    $30

    Нужно переделать первый блок на сайте и в адаптивных макетах под другую тематику. Подробности обсудили

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сверстать страницу "отзывы" на сайт с макета и вписать в CMS

    $90

    Вначале сверстать и встроить все функции в самописный движок Sunmedia - не сложный. Из административных функций все прослеживается на картинке и внизу дописал. Изображение подгрузил Шапку ранее сверстана ( изменить только чтобы при нажатии отзывы переходило на ...

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Приложение для вызова врача на дом

    Необходимо приложение для всех типов телефонов которое позвлит вызвать врача на дом. Теряем огромное количество повторных вызовов через это приложение человек если вызывает планируем делать большую скидку. Рекламировать приложение будем через мессенджеры уже нашим клиентам. ...

    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Переверстать только изображение первого экрана

    • К каждому ленду сделать описание opengraf и тег alt!!!! • Изображения должны отображать !!!!адаптивно на всех устройствах!!!! • Скорость загрузки страниц по гуглу на мобильных и телефонах не менее 80 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • З внутренние

    $160

    нужно сделать три новые внутренние страницы для существуюещего сайта. Ссылку и пожелания отправил по скайпу

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Три внутренние

    $80

    нужно сделать внутренние страницы: отзывы, вопрос-ответ и 404-ошибка. Подробнее обсудили по почте

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
Hrumov25
42 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
Переверстать лендинг
Очень приятно было сотрудничать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Сработались.
Ответный отзыв
pixelseo_ua
Андрей 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
21 день назад
$60
10 баллов
3 года назад
Дизайн: Три внутренних страницы
Все хорошо
Переделываю полностью.
Ответный отзыв
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$7
9 баллов
3 года назад
Диагностика сервера
Будем считать как-то так, нейтрально...
НЕЙТРАЛЬНО
Ответный отзыв
grand16121980
Андрей 
43 годаБеларусь
4 года в сервисе
Был
24 дня назад
$32
10 баллов
4 года назад
Seo разметка и задание для программиста
Спасибо. Хороший заказчик, постоянно на связи. Постановка задачи изначально размытая, но без претензий к работе. Рекомендую!
Работает и с новыми самописными програмами, где видит ощибки поправляет и сам, в сео разбирается, за собой работу проверяет, как отразится на сайт напишу позже, но свою работу человек знает и работает ради результата а не накручивает потому что тут в заданиии не было, а даже сам доделывает. Проект немного задержали по причине нового програмного прилоджения с моей сторону РЕКОМЕНДУЮ, умеет работать в связке с другими и адекватен.
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freelancedeness
Денис 
29 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
4 года назад
Верстка в код на Wordpress
Отличный заказчик! Четкое задание, все правки по факту. Не посредник. Работает для себя и на результат. Если вы любите свою работу и ответственно подходите к выполнению задания, с этим заказчиком у вас проблем точно не будет :) Всем рекомендую к сотрудничеству! :)
Общение с заказчиком на 5 Код выполнен прекрасно Идеально разбирается в своей работе и готов работать с новыми придожениями самописными без проблем. По доделкам воспринимает без упреков и поправляет моментально Командная работа тоже отлично На связь выходит раз в сутки стабильно. Также понравилось, что делает то что ему говорят, а не пытается навязать другие схемы. В общем тем кто ищет верстальщика, чтобы создать быстрый сайт и он идеально воспринимался поисковыми системами, а то т кто будет продвигать сайт в сео знает как это важно, что это основа, соглащайтесь на условия Дениса, я рекомендую, таких людей а именно специалистов, которые готовы брать отвественность за себя и проект единицы!!!!!!!!!!!!! Он один заменил целое агенство, цена адекватная.
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