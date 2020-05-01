Ivanov1234

Цель:клиент должен получить чек автоматически на почту или телефон ( отправляется через сервис лалайфпэй). Нужно сделать связку через API, банка и онлайн кассы. QR код образуется в банке "точка", он статистический и далее распечатывается, клиент сканирует ...
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
Техническое задание по автоматизации amoCRM Списки областей и городов: Должны редактироваться администратором из файла. Последовательность городов, которые отражаются в списке выпадающем,редактируются. Добавление городов, районов и областей в этом списке. Соответствие городов к области редактируется. Список города первая строка всегда Поиск, “Нет ...Базы данных2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо сделать главную страницу для сайта , реконструкция, есть семантика из 10 слов, есть более 20 миниэкранов в необходимой последовательности, нужно для медицинской клиники сделать с прототипированием где что стоит какой текст для дизайнера написать ...Продающие тексты4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется верстальщик для верстки страницы на html5 flex и vanilla или vanilla js все. никаких библиотек типа jquery и прочих Оценка страницы по гугл показатеоям, все должны быть в зеленой зоне и мобильники и компьютеры https://prnt.sc/10j2rxq пример что оценивается страница med24.online/landing/vyvod_iz_zapoya/ пишите цена ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо доработать сайт сделать три внутренних страницы с меню, одно из них текст с двух боковых сторон будет содержание, аналог гуглЗавершен3 года назад
СТОИМОСТЬ ОБСУЖДАЕТСЯ [url=https://www.devel.med24.online/landing/vyvod_iz_zapoya/]www.devel.med24.online/la...[/url] Необходимо переверстать без jqure на связке в css grids + flex + svelte) либо Только flex + vanilla !!!!!!!!!!!!!!!!!! При обращение, сразу пишите примеры которые делали ранее и пжл вашу цену, время на работу и крайний срок сдачи.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
[url=https://www.fl.ru/projects/4522808/verstalschik-so-znaniem-seo.html]Н[/url]еобходимо 1) Пережать изображения и сделать новый формат 2) логотип и фавикон одно целое 3) Lazyloading внедрить 4) ИСправить заголовок н1 5) внедрить микроразметку отзывы , вопросы ответы 6)Json-LD вставить код готовый 7) Opengraf Все ошибки подробно расписаны в файле аудита, скину в ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт3 года назад
- $7
Решаем следующие вопросы при диагностике: Автопродление сертификата на главном сайте и поддомене. Ускорение работы сервера Программное обеспечение для защиты сервера Возможность развернуть боевое окружение для тестов на этом же сервереСистемное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
нужно ускорить [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fvyvod-iz-zapoya-srochno.ru%2Fvyvod-iz-zapoya%2F]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fvyvod-iz-zapoya-srochno.ru%2Fvyvod-iz-zapoya%2F[/url] и исправить ощибки плюс установить комментарии а так же микроразметку к ним и отзывамВеб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Добрый день, требуется специалист который умеет работать с keykollektorom_ парсить и разбивать на группы, намечается введение своего дзен канала и продвижение сайта по информационным запросам особенно в гуглк, оптимизация сайта, составленеи заданий копирайтеру под ключи, ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт3 года назад
[list][*]требуется настроить сервер digital ocean или selectal на [u]nginx + php-fpm + mysql[/u], своих связок выдумывать не надо, без панели, основа работы как в следующих статьях[/list]https://m.habr.com/ru/post/278189/ https://www.nginx.com/resources/wiki/start/topics/recipes/wordpress/ https://ixnfo.com/ustanovka-wordpress-i-nginx.html [list][*]необходимо чтобы сайт работал на поддоменах + Letsencrypt с автопродоением поддоменов (certbot)[*]Установлен ...Системное администрирование9 заявокЗакрыт4 года назад
Берем слово "запой" у меня присутствуют ключи только для директа а также могу предоставить минус слова, необходимо полностью собрать семантику по кейколлектору, возможно база пастухова коастеризировать на группы и часть запросов которые пойдут по манере вопрос - ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт4 года назад
сео ядро собрано, ленд написан, [url=https://vyvod-iz-zapoya-srochno.ru/]vyvod-iz-zapoya-srochno.r...[/url] 1) нужна консультиация по вхлждению прямым и непрямым этих ключей. 2) Обсудить [url=http://prntscr.com/rvcjcg]prntscr.com/rvcjcg[/url] или открываем файл и написать задание для программиста для выполнения.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен4 года назад
Имеется сайт, [url=http://vyvod-iz-zapoya-srochno.ru/vyvod-iz-zapoya/]vyvod-iz-zapoya-srochno.r...[/url] на нем так же имеется страница контакты [url=http://vyvod-iz-zapoya-srochno.ru/contact/]vyvod-iz-zapoya-srochno.r...[/url] Сайт собран на покупном щаблоне, и собраны страницы в elementore из-за чего идут большие приблемы со скоростью загрузки, а при установке на сайт различных планинов значимых ускорений не ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
- $30
Нужно переделать первый блок на сайте и в адаптивных макетах под другую тематику. Подробности обсудилиЗавершен4 года назад
- $90
Вначале сверстать и встроить все функции в самописный движок Sunmedia - не сложный. Из административных функций все прослеживается на картинке и внизу дописал. Изображение подгрузил Шапку ранее сверстана ( изменить только чтобы при нажатии отзывы переходило на ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо приложение для всех типов телефонов которое позвлит вызвать врача на дом. Теряем огромное количество повторных вызовов через это приложение человек если вызывает планируем делать большую скидку. Рекламировать приложение будем через мессенджеры уже нашим клиентам. ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт5 лет назад
• К каждому ленду сделать описание opengraf и тег alt!!!! • Изображения должны отображать !!!!адаптивно на всех устройствах!!!! • Скорость загрузки страниц по гуглу на мобильных и телефонах не менее 80 ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $160
нужно сделать три новые внутренние страницы для существуюещего сайта. Ссылку и пожелания отправил по скайпуЗавершен5 лет назад
- $80
нужно сделать внутренние страницы: отзывы, вопрос-ответ и 404-ошибка. Подробнее обсудили по почтеЗавершен5 лет назад