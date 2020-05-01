Ivanov1234

Работает и с новыми самописными програмами, где видит ощибки поправляет и сам, в сео разбирается, за собой работу проверяет, как отразится на сайт напишу позже, но свою работу человек знает и работает ради результата а не накручивает потому что тут в заданиии не было, а даже сам доделывает. Проект немного задержали по причине нового програмного прилоджения с моей сторону РЕКОМЕНДУЮ, умеет работать в связке с другими и адекватен.