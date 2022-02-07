Автоматизации amoCRM, поправить работу виджета

Техническое задание по автоматизации amoCRM

Списки областей и городов:

Должны редактироваться администратором из файла.

Последовательность городов, которые отражаются в списке выпадающем,редактируются.

Добавление городов, районов и областей в этом списке.

Соответствие городов к области редактируется.

Список города первая строка всегда Поиск, “Нет Города” и далее города.

Добавить выделения схожести в быстром поиске,при печатание, как в яндексе https://prnt.sc/26nlzfr

2. Добавить районы больших городов и соответствие города если имеется, визуализация иерархией с отступами, как на скриншоте.

Аналог работы яндекс: Нам позвонили и определялась область . Санкт .петербург Ленинградская область . Диспетчер пользуется быстропоиском и вбивает “Кир..”

В быстром поиске сразу подсвечивается:

Кировский район

Киров

Диспетчер должен выбрать или район или сам город. Если выбирает район Кировский на город автоматически галочка Не ставится. Пример: https://prnt.sc/26nlzfr

Если находятся соответствия по названию в быстром Поиске из других областей,

Выпадающем списке городов ниже должна появится строка, назовем: “Другой регион” и далее предложить схожести из списка, в такой же иерархии:

https://prnt.sc/26nm11l

Подробности по ссылке, все задание не поместится в описании