Автоматизации amoCRM, поправить работу виджета

Базы данныхЗакрыт2 заявки611 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Техническое задание по автоматизации amoCRM

Списки областей и городов:

Должны редактироваться администратором из файла.

Последовательность городов, которые отражаются в списке выпадающем,редактируются.

Добавление городов, районов и областей в этом списке.

Соответствие городов к области редактируется.

Список города первая строка всегда Поиск, “Нет Города” и далее города.

Добавить выделения схожести в быстром поиске,при печатание, как в яндексе https://prnt.sc/26nlzfr

2. Добавить районы больших городов и соответствие города если имеется, визуализация иерархией с отступами, как на скриншоте.

Аналог работы яндекс: Нам позвонили и определялась область . Санкт .петербург Ленинградская область . Диспетчер пользуется быстропоиском и вбивает “Кир..”

В быстром поиске сразу подсвечивается:

Кировский район

Киров

Диспетчер должен выбрать или район или сам город. Если выбирает район Кировский на город автоматически галочка Не ставится. Пример: https://prnt.sc/26nlzfr

Если находятся соответствия по названию в быстром Поиске из других областей,

Выпадающем списке городов ниже должна появится строка, назовем: “Другой регион” и далее предложить схожести из списка, в такой же иерархии:

https://prnt.sc/26nm11l

Подробности по ссылке, все задание не поместится в описании

2 года назад
Ivanov1234
38 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Собрать базу клиентов

    Необходима база контактов клиентов с данного сайта: 5av.com.uaФормат данных: ФИО+телефонДля начала нужно 500 клиентов, далее сможем обрабатывать 5000 клиентов в неделю

    Базы данных7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Парсинг TikTok. Сделать разововую выгрузку по профилям TikTok

    Логика: Задаём заранее несколько профилей Парсер должен зайти в каждый из них и собрать тех на кого они подписаны Далее ходить по всем собранным профилям и собирать из них данные: число подписчиков, наличие ссылки в профиле, url. Данные ...

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Автоматизации amoCRM, поправить работу виджета

    Техническое задание по автоматизации amoCRM Списки областей и городов: Должны редактироваться администратором из файла. Последовательность городов, которые отражаются в списке выпадающем,редактируются. Добавление городов, районов и областей в этом списке. Соответствие городов к области редактируется. Список города первая строка всегда Поиск, “Нет ...

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Обработчик для csv файла

    есть файл csv, который автоматически создается при выгрузке данных (файл1.csv в аттаче) нужен обработчик, который будет автоматически приводить аналогичные файлы к следующему виду (файл2.xlsx)

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Лабораторная работа(haskell+mysql)

    Нужно сделать задание и запустить его на моём пк чтобы всё работало на макОС(время до четверга) ​ Вот пример такого задания: [url=https://github.com/nckcol/haskell-db-manager]https://github.com/nckcol/haskell-db-manager[/url]

    MySQL
    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Проработать тему: Использование математических методов для прогнозиров

    В рамках учебной работы необходимо проработать следующую тему: "Использование математических методов для прогнозирования отказов станков с ЧПУ". 1. Найти и изучить теоретическую часть по теме «Использование математических методов для прогнозирования отказов станков с ЧПУ» 2. Составить список ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Самописный сайт на php +mysql

    ak-autoglass.ruСамописный сайт на php +mysqlКод содержится так же в репозитории битбакет , где можно с ним ознакомитьсяНа главной странице находится каталог  с возможностью поиска автомобильных стёкол по марке , модели , году выпуска и модификации ...

    PHPMySQLСайт на PHP
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • MS Access

    Необходима разработка базы данных MS Access(либо Ваше предложение), для ведения клиентской базы компании.  Необходимо создать следующую структуру: 1) добавление и редактирование нового клиента 2) добавление и редактирование установленного оборудования у Клиента(название, уникальный номер, дата установки или отключения, и ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад