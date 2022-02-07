Автоматизации amoCRM, поправить работу виджета

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Техническое задание по автоматизации amoCRM
Списки областей и городов:
Должны редактироваться администратором из файла.
Последовательность городов, которые отражаются в списке выпадающем,редактируются.
Добавление городов, районов и областей в этом списке.
Соответствие городов к области редактируется.
Список города первая строка всегда Поиск, “Нет Города” и далее города.
Добавить выделения схожести в быстром поиске,при печатание, как в яндексе https://prnt.sc/26nlzfr
2. Добавить районы больших городов и соответствие города если имеется, визуализация иерархией с отступами, как на скриншоте.
Аналог работы яндекс: Нам позвонили и определялась область . Санкт .петербург Ленинградская область . Диспетчер пользуется быстропоиском и вбивает “Кир..”
В быстром поиске сразу подсвечивается:
Кировский район
Киров
Диспетчер должен выбрать или район или сам город. Если выбирает район Кировский на город автоматически галочка Не ставится. Пример: https://prnt.sc/26nlzfr
Если находятся соответствия по названию в быстром Поиске из других областей,
Выпадающем списке городов ниже должна появится строка, назовем: “Другой регион” и далее предложить схожести из списка, в такой же иерархии:
Подробности по ссылке, все задание не поместится в описании
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