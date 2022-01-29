Проработать тему: Использование математических методов для прогнозиров

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В рамках учебной работы необходимо проработать следующую тему: "Использование математических методов для прогнозирования отказов станков с ЧПУ".

1. Найти и изучить теоретическую часть по теме «Использование математических методов для прогнозирования отказов станков с ЧПУ»

2. Составить список основных методов диагностирования и прогнозирования технического состояния оборудования

3. Реализация системы диагностики:

3.1 Подобрать программное и аппаратное обеспечение для реализации системы

3.2 Разработать программный модуль (часть программы) сбора данных со станков ЧПУ (с различных систем ЧПУ) и с другого оборудования

3.3 Разработать БД для хранения полученных данных

3.4 Разработать программный модуль (часть программы) для обработки данных

3.4.1 Написать алгоритмы по найденным методам диагностирования и прогнозирования технического состояния оборудования

3.4.2 Применить полученные методы в итоговой программе

3.5 Разработать программный модуль (часть программы) вывода обработанных данных для пользователя.

В идеале должна получится работа, в которой со станка чпу по внешним интерфейсам осуществляется сбор всевозможных параметров. Далее необходимо обрабатывать эти параметры с целью выявления текущего технического состояния и прогнозирования отказов.

Приглашаю в команду людей, которые могут так или иначе помочь с данным вопросом. Или тех кому интересна данная тема.

2 года назад
guest_15796848300278
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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