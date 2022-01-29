Навыки/требования :Опыт разработки API Понимание распределенных сетей и баз данныхУмение проектировать архитектуры, устойчивые к асинхронным запросамТЗ (тезисно) : 1. Создать базу, и обновлять данные в режиме он-лайн (шахматные партии)источник: https://lichess.org/api 2. Сделать API/интерфейс/метод (?) взаимодействия с ...
Проработать тему: Использование математических методов для прогнозиров
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В рамках учебной работы необходимо проработать следующую тему: "Использование математических методов для прогнозирования отказов станков с ЧПУ".
1. Найти и изучить теоретическую часть по теме «Использование математических методов для прогнозирования отказов станков с ЧПУ»
2. Составить список основных методов диагностирования и прогнозирования технического состояния оборудования
3. Реализация системы диагностики:
3.1 Подобрать программное и аппаратное обеспечение для реализации системы
3.2 Разработать программный модуль (часть программы) сбора данных со станков ЧПУ (с различных систем ЧПУ) и с другого оборудования
3.3 Разработать БД для хранения полученных данных
3.4 Разработать программный модуль (часть программы) для обработки данных
3.4.1 Написать алгоритмы по найденным методам диагностирования и прогнозирования технического состояния оборудования
3.4.2 Применить полученные методы в итоговой программе
3.5 Разработать программный модуль (часть программы) вывода обработанных данных для пользователя.
В идеале должна получится работа, в которой со станка чпу по внешним интерфейсам осуществляется сбор всевозможных параметров. Далее необходимо обрабатывать эти параметры с целью выявления текущего технического состояния и прогнозирования отказов.
Приглашаю в команду людей, которые могут так или иначе помочь с данным вопросом. Или тех кому интересна данная тема.
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