Проработать тему: Использование математических методов для прогнозиров

В рамках учебной работы необходимо проработать следующую тему: "Использование математических методов для прогнозирования отказов станков с ЧПУ".

1. Найти и изучить теоретическую часть по теме «Использование математических методов для прогнозирования отказов станков с ЧПУ»

2. Составить список основных методов диагностирования и прогнозирования технического состояния оборудования

3. Реализация системы диагностики:

3.1 Подобрать программное и аппаратное обеспечение для реализации системы

3.2 Разработать программный модуль (часть программы) сбора данных со станков ЧПУ (с различных систем ЧПУ) и с другого оборудования

3.3 Разработать БД для хранения полученных данных

3.4 Разработать программный модуль (часть программы) для обработки данных

3.4.1 Написать алгоритмы по найденным методам диагностирования и прогнозирования технического состояния оборудования

3.4.2 Применить полученные методы в итоговой программе

3.5 Разработать программный модуль (часть программы) вывода обработанных данных для пользователя.

В идеале должна получится работа, в которой со станка чпу по внешним интерфейсам осуществляется сбор всевозможных параметров. Далее необходимо обрабатывать эти параметры с целью выявления текущего технического состояния и прогнозирования отказов.

Приглашаю в команду людей, которые могут так или иначе помочь с данным вопросом. Или тех кому интересна данная тема.