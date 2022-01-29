Бизнес-процессы ELMA 365

Нужен человек, который умеет писать сценарии в Elma 365 и в целом умеет создавать бизнес процессы через нотации.Компания ищет исполнителя для создание БП в системе ELMA 365, необходимые компетенции Участие в формировании ТЗ, Консультации заказчика (сотрудники), Выбор оптимального решения, моделирование БП, Разработка и тестирование. При ответе просьба направлять примеры реализованных проектов. Опыт внедрения обязателен. Оплата по часам или по договоренности например фикс за проект.