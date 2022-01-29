Обработчик базы woocomerce (обновление товаров и цен)

Навыки/требования :Опыт разработки API Понимание распределенных сетей и баз данныхУмение проектировать архитектуры, устойчивые к асинхронным запросамТЗ (тезисно) : 1. Создать базу, и обновлять данные в режиме он-лайн (шахматные партии)источник: https://lichess.org/api 2. Сделать API/интерфейс/метод (?) взаимодействия с ...
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Добрый вечер,
Необходимо сделать обработчик данных по следующему принципу:
Сайт woocomerce, его нужно наполнить 6тыс товаров и потом обновлять цену и доступность новых и имеющихся товаров.
Есть отдельная база mysql в которой у этих товаров меняется цена и доступность, либо появляется новый товар.
Обработчик должен брать данные из второй базы к примеру по update_time, и заливать исправления (цены, доступность, если появится новый товар во второй базе) в первую базу сайта на woocomerce.
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