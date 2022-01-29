Обработчик базы woocomerce (обновление товаров и цен)

Добрый вечер,

Необходимо сделать обработчик данных по следующему принципу:

Сайт woocomerce, его нужно наполнить 6тыс товаров и потом обновлять цену и доступность новых и имеющихся товаров.

Есть отдельная база mysql в которой у этих товаров меняется цена и доступность, либо появляется новый товар.

Обработчик должен брать данные из второй базы к примеру по update_time, и заливать исправления (цены, доступность, если появится новый товар во второй базе) в первую базу сайта на woocomerce.