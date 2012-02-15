Разработка сервисов для публикации и редактирования неперсональных данных ИС Контингент в сторонних ведомственных и муниципальных информационных системах по запросам.В части разработки API реализовать методы:Авторизации (учитывать наличие ролевой модели, а именно предоставить возможность выдачи прав)Получения данных выбранного диапазона по выбранной сущности.Редактирования данных в сущности*Журналирование изменений и выгрузок данных сущностей с указанием атрибутов времени и пользователя.Язык программирования - Java (версия 11), фреймворк spring, Apache Camel.Контроль выполнения задания и сами ТЗ находятся в таск-менеджере ClickUp.