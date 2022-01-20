База имейлов офисных сотрудников Киева

Добрый день! Хочу интегрировать API Ozon к Google Sheets, чтобы по клику отчет по остаткам в разрезе региональных складов Озон (артикул - регион склада - остаток). Также нужен отчет по заказам (Дата - Артикул - Регион склада ...
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Необходимо собрать базу имейлов офисных сотрудников г. Киева, которые интересуются изучением английского языка, для рассылки акционного предложения. Наша школа английского языка разработала дистанционную платформу обучения, хотим устроить бесплатную раздачу доступа к кабинету студента.
Целевая аудитория: Офисные работники, руководители.
Возраст: 30-45
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