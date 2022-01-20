Подключить 2 отчета API Ozon к Google Sheets

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Добрый день!

Хочу интегрировать API Ozon к Google Sheets, чтобы по клику отчет по остаткам в разрезе региональных складов Озон (артикул - регион склада - остаток).

Также нужен отчет по заказам (Дата - Артикул - Регион склада - количество заказов за день)

Вот документация к АПИ

https://docs.ozon.ru/api/seller/

2 года назад
guest_16428478465763
2 года в сервисе
Был
2 года назад