Работа с mysql, выборка, партионный расчет движения товаров по LIFO

Есть mysql база данных покупок и продаж товаров, как на рисунке и в файлике. Необходимо рассчитать прибыль по дням (датам) методом LIFO, причем дату прибыли привязывать к дате продажи. Учесть, что необходимо где-то хранить остатки по товарам, чтобы при продаже (без покупки) именно они и списывались, опять же, по LIFO.

Результат работы: sql запрос или группа запросов, которые рассчитают раздельно по всем видам товаров по дням:

- прибыль

- количество покупок

- количество продаж.

Эти данные в дальнейшем будут использованы для отчета заказчику. Если необходимо, то можно создать новую табличку в БД с полями (дата - товар - прибыль - кол-во покупок - кол-во продаж) DATE - GOODS - PROFIT - BUYS - SELLS.

Имеющийся объем данных у заказчика довольно большой, есть дни, когда происходит до 1000 операций покупок и продаж.