Загрузка данных из Мой склад и wildberries по API в базу данных и подключение базы к Power BI.Отчеты создавать не нужно, только интеграция.Подробнее в прикрепленном документе.
Работа с mysql, выборка, партионный расчет движения товаров по LIFO
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть mysql база данных покупок и продаж товаров, как на рисунке и в файлике. Необходимо рассчитать прибыль по дням (датам) методом LIFO, причем дату прибыли привязывать к дате продажи. Учесть, что необходимо где-то хранить остатки по товарам, чтобы при продаже (без покупки) именно они и списывались, опять же, по LIFO.
Результат работы: sql запрос или группа запросов, которые рассчитают раздельно по всем видам товаров по дням:
- прибыль
- количество покупок
- количество продаж.
Эти данные в дальнейшем будут использованы для отчета заказчику. Если необходимо, то можно создать новую табличку в БД с полями (дата - товар - прибыль - кол-во покупок - кол-во продаж) DATE - GOODS - PROFIT - BUYS - SELLS.
Имеющийся объем данных у заказчика довольно большой, есть дни, когда происходит до 1000 операций покупок и продаж.
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