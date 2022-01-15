Мелкие доработки в CRM (Angular frontend )

Базы данныхЗакрыт1 заявка741 просмотр
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Технологии:

ruby on rails

ansible + docker

angular 6

postgresql, redis

проект в bitbuket

Что за система:

Система для управления полиграфической студией. Основной функционал - завести клиента и завести заказ.

Что нужно сделать:

- поправить title в некоторых местах

- добавить обязательность полей и ошибки если не заполнены

- добавить отображение полей из бд. В ручке уже приходят

- поправить переходы при сохранении экранов

- посмотреть 404 в некоторых случаях

- выкатить (перевыкатить так как проект уже зарелизен в прод и торчит наружу)

Если все будет классно, есть следующие пачки этапов разработки системы. Отвечу на вопросы если есть.

Angular
2 года назад
imagestudio
Лилия 
32 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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