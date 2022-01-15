Создать базу данных для цеха в Excel, Access

Задание на скрине, требование к заданию в ворде
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, нужно создать базу данных в excel или в какой другой программе для цеха.
Данный документ должен быть доступен локально или же онлайн для нескольких пользователей, чтобы они в режиме реального времени могли добавлять товар или же расходовать его из склада.
Так же данная таблица должна иметь и уметь выполнять такие функци как;
1) Клиентская база ( Добавить или удалить новых клиентов)
2) База поставщиков ( Поставщики разных инертных материалов с их личными таблицами учета по поставке товара)
3) Расчеты себестоимости ( Мы предоставим таблицы по расчету себестоимости товара, исходя из этих данных будут производится расчеты на складе. К примеру если мы произведем некоторое кол-во изделий из таблицы данных поступлений товара поставщиками нужно будет вычесть определенное кол-во инертного материала чтобы остаток в общем отчетном листе выходил уже по итогу произведенного товара )
4) Склад ( Будут несколько складов. Склад прихода инертного материала, склад готовой продукции)
В склад инертного материала будут хранится инертные материалы.
В складе готовой продукции будут хранится уже изготовленные материалы.
5) Сделать таблицу в которой можно будет добавлять прайс листы наших клиентов и чтобы после реализации можно было видеть в финальном отчете по каждому из клиентов сколько должны.
6) Сделать таблицу общего отчета в которой будут показаны фактические остатки на складах, и задолженности каждого клиента.
Могут быть дополнения во время работы, нужен фрилансер на долгосрочную работу так как мы будем заказывать еще работы для наших других цехов.
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