Создать базу данных и написать запросы к ней

Задание на скрине, требование к заданию в ворде
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Необходимо создать базу данных по лабораторным работам в MS SQL server. Данные запрос брать из лабораторных выделенных цветом
Вариант 9: Мероприятия
Система необходима для осуществления учёта продажи билетов для различных событий: поход в театр, кинотеатр, спортивное мероприятие и т.п. В системе должно быть 2 типа пользователей: «Администратор» и «Клиент». Клиент должен выбирать тип, дату события, место проведения и прочие параметры. Система должна учитывать параметры, введённые клиентом, и отображать информацию о наличии билетов, мест и т.д. При запуске программы клиенту должен предлагаться ввод параметров мероприятия и должен отображаться список ближайших мероприятий. Система должна иметь возможности хранения, изменения, ввода, удаления и просмотра информации.
В системе необходимо реализовать возможность просмотра:
- календаря мероприятий за выбранный период;
- если мероприятие подразумевает нахождение посетителей в каком-либо зале, то должен быть отчёт об уже занятых местах, который должен выводиться тогда, когда пользователь открывает подробное описание мероприятия.
В системе должно быть 2 типа пользователей:
«Клиент» - может просматривать информацию о мероприятиях, бронировать и приобретать билеты после регистрации.
«Администратор» - доступ ко всему функционалу. Может добавлять новые мероприятия и т.д
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