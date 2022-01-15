Создать формы в Access + VBA

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Есть БД в Access Нужно создать форму авторизацию на VBA

Разбивка на 3 роли ( Официант, Администратор, Повар)

Официант может:

Просматривать меню

Создавать заказ и формировать чек

Повар может:

Изменять меню

Администратор

Может делать все, что выше +

Добавлять персонал

-—

Примерно 10 запросов на SQL + большинство кнопок должны написаны на VBA

Срок сдачи работы 18 числа, т.е. завтра уже она должна быть готова

2 года назад
guest_16423495474174
2 года в сервисе
Был
2 года назад