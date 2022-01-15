Продвижение услуг нейросетевой видеоаналитики по вашей базе клиентов

В связи с началом деятельности в РФ, ищем агентов/партнеров (любой специалист, фрилансер) по продвижению услуг нейросетевой видеоаналитики в различные сферы бизнеса (любая отрасль промышленности от малого до гигантского) и жизнедеятельности (безопасность городов, ЖКХ, автоматизация парковок и городских пространств и многое другое). Если у вас есть своя база по основной работе, вы просто используете ее для предложения нашей услуги. Территориально - любой город РФ. Обеспечим всеми материалами. Ваша задача - найти контактное лицо (ЛПР), с которым наши специалисты будут вести переговоры по предоставлению сервиса. В случае заключения контракта, вы получаете агентское вознаграждение. Составляем официальный договор. Клиенты могут быть как из вашей базы данных организаций, с которыми вы уже работаете по другим направлениям, или ваши знакомые, так и из холодного поиска. От вас не требуется профессиональных знаний. Нам нужны только контакты и возможное продвижение. У нас большой опыт работы в данных технологиях, база из лидирующих компаний РФ и Мира. Наша компания лидер среди производства суперкомпьютеров в РФ.