Анализ данных в RStudio (небольшой учебный проект)

Есть датасет с исследованием рынка компьютерных игр за 2016 год. Необходимо выявить некоторые закономерности, используя инструменты описательной статистики в RStudio (Задание сформулировано для студентов магистратуры-маркетологов, поэтому сделать нужно несложно) Задача проекта

Вы работаете в интернет-магазине «Squid Game», который продаёт по всему миру компьютерные игры. Из открытых источников доступны исторические данные о продажах игр, оценки пользователей и экспертов, жанры и платформы (например, Xbox или PlayStation). Вам нужно выявить определяющие успешность игры закономерности. Это позволит сделать ставку на потенциально популярный продукт и спланировать рекламные кампании

Перед вами данные до 2016 года.Будем проводить анализ ретроспективы.

Посмотрите, сколько игр выпускалось в разные годы. Важны ли данные за все периоды? График покажет!

20 лет это слишком большой период для анализа. Большая часть платформ уже не существует, она не даст нам правильных данных для анализа. Выберите наиболее подходящий период для анализа.

Посмотрите, как менялись продажи по платформам за выбранный период. Выберите платформы с наибольшими суммарными продажами. Найдите популярные в прошлом платформы, у которых продажи к 2016 году заметно сократились. Также определите платформы, которые набирают обороты. За какой характерный период появляются новые и исчезают старые платформы?

Подсказка: достаточно найти ТОП-10 платформ и построить графики продаж по годам. Все будет очевидно!

Какие платформы были популярны в 2016 году? Назовите ТОП-5 лидеров.Также рассчитайте средние продажи по этим платформам за 2016 год. Верно, что популярные платформы имеют самые высокие продажи? Характерно ли данное утверждение для всех платформ? Может быть есть исключения?

Какой игровой жанр был популярен в 2016 году? Определите ТОП-5 лидирующих жанров по популярности, а также по объемам продаж. Верно ли, что самые популярные игровые жанры дают самые высокие объемы продаж?

Определите ТОП-5 популярных платформ по объемам продаж в Северной Америке, Европе и Японии за 2016 год. Что можно сказать? Есть ли различия в предпочтениях или принципиальных отличий нет?

Определите ТОП-5 популярных игровых жанров по объемам продаж в Северной Америке, Европе и Японии за 2016 год.

Определите ТОП-5 высокорейтинговых платформ по оценкам критиков и пользователей за 2016 год. Различались ли мнения?

А какие жанры высоко оценивались критиками и пользователями в 2016 году (ТОП-5)? Насколько однородны мнения?

Дайте развернутый вывод по проведенному исследованию. Что удалось интересного выявить? Если вышеобозначенных вопросов недостаточно, можно провести дополнительное исследование и рассчитать свои показатели! :)