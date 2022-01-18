Парсинг данных с сайта (kino-teatr.ru) + написание парсера python3

Задание 1.

Собрать данные и основную информацию в гугл таблицы по алфавиту (https://www.kino-teatr.ru/kino/db/ros/acter/). Одна таблица, соответствует одной букве алфавита. Информация разнесена по столбцам.

Например:

Таблица A

Вкладка 1 и 2 см. прикрепленный файл. Каждая вкладка соответствует одному профилю

Задание 2.

Написать автоматический парсер (python3), который будет собирать и обновлять данные в таблице по Заданию 1 на гугл-диске. Код парсера должен иметь описание функций в коде.

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