Импортировать данные из ПО на базе Оракл.

- объединение данных с гугл и яндекс - работа с диаграммами и целями Доступы и подробнее о работе скинем после отклика.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разобраться в структуре БД на Оракл, для того, чтобы импортировать из нее необходимые данные в файл.
Программа - Биллинг Физ Лиц. 2006-го года.
Необходимо сделать импорт первичных данных, для перевода на другую программу Биллинга.
- Похожие заказы
- $13Базы данных1 заявкаЗакрыт2 года назад
Задание 1. Собрать данные и основную информацию в гугл таблицы по алфавиту (https://www.kino-teatr.ru/kino/db/ros/acter/). Одна таблица, соответствует одной букве алфавита. Информация разнесена по столбцам. Например: Таблица A Вкладка 1 и 2 см. прикрепленный файл. Каждая вкладка соответствует одному профилю Задание ...Базы данных1 исполнительЗакрыт2 года назад
Есть mysql база данных покупок и продаж товаров, как на рисунке и в файлике. Необходимо рассчитать прибыль по дням (датам) методом LIFO, причем [b]дату прибыли привязывать к дате продажи[/b]. Учесть, что необходимо где-то хранить ...Базы данных2 заявкиЗакрыт2 года назад
Загрузка данных из Мой склад и wildberries по API в базу данных и подключение базы к Power BI.Отчеты создавать не нужно, только интеграция.Подробнее в прикрепленном документе.Базы данных3 заявкиЗакрыт2 года назад
В связи с началом деятельности в РФ, ищем агентов/партнеров (любой специалист, фрилансер) по продвижению услуг нейросетевой видеоаналитики в различные сферы бизнеса (любая отрасль промышленности от малого до гигантского) и жизнедеятельности (безопасность городов, ЖКХ, автоматизация парковок ...Базы данныхнет заявокЗакрыт2 года назад
На сайте уже есть старая база недвижимости. Необходимо подготовить сайт для загрузки новой базы через фид с esbn.ru. С сайтом работаем через Notepad. После загрузки новой базы нужно исправить ошибки выгрузки, если таковые будут.Базы данных1 заявкаЗакрыт2 года назад
Исправить ошибки в готовой БД!Базы данных4 заявкиЗакрыт2 года назад
Есть датасет с исследованием рынка компьютерных игр за 2016 год. Необходимо выявить некоторые закономерности, используя инструменты описательной статистики в RStudio (Задание сформулировано для студентов магистратуры-маркетологов, поэтому сделать нужно несложно) Задача проекта Вы работаете в интернет-магазине «Squid ...Базы данныхнет заявокЗакрыт2 года назад
Технологии: ruby on rails ansible + docker angular 6 postgresql, redis проект в bitbuket Что за система: Система для управления полиграфической студией. Основной функционал - завести клиента и завести заказ. Что нужно сделать: - поправить title в некоторых местах - добавить обязательность полей и ...Базы данных1 заявкаЗакрыт2 года назад