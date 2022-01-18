Импортировать данные из ПО на базе Оракл.

Базы данныхЗакрыт2 заявки584 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разобраться в структуре БД на Оракл, для того, чтобы импортировать из нее необходимые данные в файл.

Программа - Биллинг Физ Лиц. 2006-го года.

Необходимо сделать импорт первичных данных, для перевода на другую программу Биллинга.

2 года назад
staut
Олег 
58 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Парсинг данных с сайта (kino-teatr.ru) + написание парсера python3

    Задание 1. Собрать данные и основную информацию в гугл таблицы по алфавиту (https://www.kino-teatr.ru/kino/db/ros/acter/). Одна таблица, соответствует одной букве алфавита. Информация разнесена по столбцам. Например: Таблица A Вкладка 1 и 2 см. прикрепленный файл. Каждая вкладка соответствует одному профилю Задание ...

    Python
    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Работа с mysql, выборка, партионный расчет движения товаров по LIFO

    Есть mysql база данных покупок и продаж товаров, как на рисунке и в файлике. Необходимо рассчитать прибыль по дням (датам) методом LIFO, причем [b]дату прибыли привязывать к дате продажи[/b]. Учесть, что необходимо где-то хранить ...

    MySQL
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Отчет Power BI + wildberries + мой склад

    Загрузка данных из Мой склад и wildberries по API в базу данных и подключение базы к Power BI.Отчеты создавать не нужно, только интеграция.Подробнее в прикрепленном документе.

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Продвижение услуг нейросетевой видеоаналитики по вашей базе клиентов

    В связи с началом деятельности в РФ, ищем агентов/партнеров (любой специалист, фрилансер) по продвижению услуг нейросетевой видеоаналитики в различные сферы бизнеса (любая отрасль промышленности от малого до гигантского) и жизнедеятельности (безопасность городов, ЖКХ, автоматизация парковок ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Подготовить сайт перед загрузкой базы через фид.

    На сайте уже есть старая база недвижимости. Необходимо подготовить сайт для загрузки новой базы через фид с esbn.ru. С сайтом работаем через Notepad. После загрузки новой базы нужно исправить ошибки выгрузки, если таковые будут.

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Анализ данных в RStudio (небольшой учебный проект)

    Есть датасет с исследованием рынка компьютерных игр за 2016 год. Необходимо выявить некоторые закономерности, используя инструменты описательной статистики в RStudio (Задание сформулировано для студентов магистратуры-маркетологов, поэтому сделать нужно несложно) Задача проекта Вы работаете в интернет-магазине «Squid ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Мелкие доработки в CRM (Angular frontend )

    Технологии: ruby on rails ansible + docker angular 6 postgresql, redis проект в bitbuket Что за система: Система для управления полиграфической студией. Основной функционал - завести клиента и завести заказ. Что нужно сделать: - поправить title в некоторых местах - добавить обязательность полей и ...

    Angular
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    2 года назад