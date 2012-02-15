Реализация учета иностранных студентов высших учебных заведений Перми в соответствии с приказом Министерством образования и науки РФ от 15.02.2012 № 107 "Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения"Создание фильтрации по различным параметрам, создание таблиц ...
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Доработка набора атрибутов образовательных организаций, подразделений, сотрудников (наличие углубленного изучения предметов, принадлежности к параллелям обучения, указания должностей и др.), доработка сервиса объединения сотрудников. Добавление атрибутов необходимо осуществить в ИС «Контингент» вкладка организации для каждой организации.Реализация справочников должностей персонала, справочников профилей обучающихся, справочников учебно-вспомогательного персонала. Реализацию связей БД в соответствии с техническим заданием.Для реализации данной задачи необходимо знать: .NET (язык программирования C#), база данных – PostgreSQL.Контроль выполнения задания и сами ТЗ находятся в таск-менеджере ClickUp.
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