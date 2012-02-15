Реализация учета иностранных студентов высших учебных заведений Перми в соответствии с приказом Министерством образования и науки РФ от 15.02.2012 № 107 "Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения"Создание фильтрации по различным параметрам, создание таблиц с иностранными студентами, составление статистики и отчетности по иностранным студентам.Для реализации данной задачи необходимо знать: .NET (язык программирования C#), база данных – PostgreSQL.Контроль выполнения задания и сами ТЗ находятся в таск-менеджере ClickUp.