Обновление биржевых цен в Microsoft Access

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Необходимо написать скрипт, который будет обновлять биржевые цены в Microsoft Access используя API от Yahoo. 

2 года назад
Perfect1917
Максим 
46 летЛатвия
3 года в сервисе
Был
25 дней назад
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