База журналистов РФ

Необходимо собрать базу имейлов офисных сотрудников г. Киева, которые интересуются изучением английского языка, для рассылки акционного предложения. Наша школа английского языка разработала дистанционную платформу обучения, хотим устроить бесплатную раздачу доступа к кабинету студента. Целевая ...
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Нужна база журналистов, блогеров с указанием сми, емайл, контакты. Бизнес тематика.
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