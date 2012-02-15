Интеграция по API

Здравствуйте.

Нам необходимо интегрировать букинговую систему try.be по API-документации (https://openapi.try.be/#tag/authentication) с системой имейл-рассылок Mailchimp.

Нужно, чтобы данные клиентов (имейлы) синхронизировались с Mailchimp и записи сохранялись/обновлялись в базе данных для дальнейшего использования в рассылках.

Жду предложений и оценок по времени исполнения заказа.

Заранее благодарю.