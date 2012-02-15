Код для Телеграм-бота | Python | Aiogram | LiqPay

Для Телеграм бота на Python с использованием библиотеки aiogram нужно написать код:

1. Для генерации ссылки на оплату LiqPay.

2. После того как ссылка сгенерирована, код для сохранения данных о транзакции с привязкой к конкретному пользователю в базу данных SQL

3. Далее, написать асинхронного воркера, который будет получать результат по статусу платежа от LiqPay. Если у платежа статус success, тогда код меняет статус соответствующего платежа в базе данных.

Видео-пример, но с другой платежной системой: https://youtu.be/hMHaXrJlnCE