Интеграция по API

Здравствуйте. Нам необходимо интегрировать букинговую систему try.be по API-документации ([url=https://openapi.try.be/#tag/authentication]https://openapi.try.be/#tag/authentication[/url]) с системой имейл-рассылок Mailchimp. Нужно, чтобы данные клиентов (имейлы) синхронизировались с Mailchimp и записи сохранялись/обновлялись в базе данных для дальнейшего использования в рассылках. Жду предложений и оценок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, Максим.
Может быть, Вы сможете помочь со следующим проектом?
Нам необходимо интегрировать букинговую систему try.be по API-документации (https://openapi.try.be/#tag/authentication) с системой имейл-рассылок Mailchimp.
Нужно чтобы данные клиентов (имейлы) синхронизировались с Mailchimp и записи сохранялись/обновлялись в базе данных для дальнейшего использования в рассылках. Если можете сделать, скажите, пожалуйста, сколько будет стоить и сориентируйте по времени исполнения.
Заранее благодарю.
С уважением,
Татьяна.
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