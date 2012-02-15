Интеграция по API

Здравствуйте, Егор.

Может быть, Вы сможете помочь со следующим проектом?

Нам необходимо интегрировать букинговую систему try.be по API-документации (https://openapi.try.be/#tag/authentication) с системой имейл-рассылок Mailchimp.

Нужно чтобы данные клиентов (имейлы) синхронизировались с Mailchimp и записи сохранялись/обновлялись в базе данных для дальнейшего использования в рассылках. Если можете сделать, скажите, пожалуйста, сколько будет стоить и сориентируйте по времени исполнения.

Заранее благодарю.

С уважением,

Татьяна.